CorSera – Lukaku, Inter ad ogni costo: “Contatti fissi, è certo di convincere il Chelsea”

Romelu Lukaku vuole tornare ad ogni costo all'Inter. Ne è convinto anche il Corriere della Sera che riporta aggiornamenti sulla trattativa

"I contatti informali con l’Inter non si sono mai interrotti, Lukaku è disposto ad abbassarsi l’ingaggio dagli attuali 12 milioni netti a stagione a 9. Lo scoglio è il Chelsea, la scorsa estate lo pagò 115 milioni ora dovrebbe cederlo in prestito. La volontà di Lukaku è rientrare all’Inter. Quando l’agente Federico Pastorello si è spinto a dire che «non ci sono trattative», il belga gli ha risposto stizzito via social", spiega infatti il quotidiano.

C'è da trovare un'intesa con il Chelsea e Lukaku è convinto di poterlo fare. "La stagione del 29enne è stata deludente, appena 8 reti in Premier e un rapporto disastroso con il tecnico Tuchel, con cui Lukaku non vuole restare un’altra stagione. Il Chelsea non ha intenzione di tenersi un problema in casa, ma nessuno oggi pagherebbe una cifra importante per Lukaku, una buona stagione all’Inter potrebbe rilanciarlo", chiosa il CorSera.