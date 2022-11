Corsport: “Inter, ora l’incontro per Skriniar: Milan sembra pronto per firmare”

Ci si avvicina a grandi passi al rinnovo di Milan Skriniar . Ne è certo il Corriere dello Sport, che, nella sua edizione odierna, riporta come questa settimana può essere quella decisiva per arrivare ad una conclusione positiva: "Questa potrebbe essere la settimana del rinnovo di Skriniar. O almeno tutto lascia credere che ci sarà un incontro con l’entourage del difensore che potrebbe indirizzare la trattativa verso la fumata bianca.

In caso contrario, Marotta non avrebbe manifestato il suo ottimismo di chiudere la “partita” entro la pausa del campionato, che per l’Inter si fermerà con la trasferta in casa dell’Atalanta domenica prossima. Ad ogni modo, i contorni dell’offerta nerazzurra a Skriniar sono noti. Vale a dire un ingaggio nell’ordine dei 6,5 milioni a stagione, in linea con la fascia più alta della rosa, occupata al momento da Lautaro e Brozovic. In aggiunta ci saranno pure alcuni bonus. I numeri restano comunque lontani da quelli che il Paris Saint Germain aveva proposto al difensore slovacco già la scorsa estate.