Corteggiatori per Lautaro, ma il Toro vuole l’Inter: Inzaghi ora però attende…

L'attaccante si è messo in mostra anche con la maglia dell'Argentina ma non cerca altre squadre: vuole restare a Milano

Lautaro Martinez ha già fatto capire a più riprese di non voler cambiare aria. Il suo nome circola nei ragionamenti sul mercato in uscita dell'Inter, non fosse altro perché il suo rendimento ha attirato comunque l'interesse di alcuni club.

"Lautaro continua a crescere e ribadire l'amore per l'Inter e Milano. Contro l'Italia un gol da ricordare e un assist da stropicciarsi gli occhi che riaccenderanno l'interesse di corteggiatori vecchi e nuovi. I tre sì squillanti pronunciati invece al termine della gara ribadiscono la sua volontà di restare in nerazzurro, sperando di fare ancora meglio dell'ultima stagione nella quale sono arrivati 25 gol. Inzaghi non può che essere contento: ora bisognerà attendere per capire chi ci sarà al suo fianco. Dybala attende e ha rifiutato intanto Newcastle, Dortmund e Siviglia".