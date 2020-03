Mundo Deportivo – Bagarre Coutinho, Barcellona lo vuole all’Inter per Lautaro e spera di…

Il futuro di Philippe Coutinho è ancora avvolto nel mistero. Il brasiliano classe 1993, di proprietà del Barcellona e in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco, non sarà riscattato dal club bavarese per 120 milioni di euro, tornerà in Catalogna ma difficilmente resterà alla corte di Quique Setien.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’ex Inter vorrebbe ritornare in Inghilterra, dove è riuscito a esprimersi al massimo con la maglia del Liverpool. A Coutinho piacerebbe tornare proprio ad Anfield, mentre sulle sue tracce ci sono anche Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United.

Per il quotidiano catalano, nel caso in cui il Barcellona dovesse decidere di cederlo, Coutinho potrebbe essere inserito nelle trattative per arrivare a Lautaro Martinez dell’Inter o Neymar del PSG.

I blaugrana sperano di convincerlo sfruttando la carta del passato in nerazzurro da una parte e della folta colonia di brasiliani all’ombra della Tour Eiffel.