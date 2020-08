Inter-Cagliari, si lavora allo scambio Cragno-Nainggolan. Nella trattativa entra pure Godin?

Il Cagliari non intende rinunciare a Radja Nainggolan: il centrocampista belga è tornato ai suoi livelli dopo una stagione con più ombre che luci all’Inter ma, terminato il prestito, è destinato a tornare a Milano, in attesa di conoscere il suo futuro. I rossoblu, secondo il Corriere dello Sport, sono disposti a sacrificare Alessio Cragno, portiere da tempo sulla lista dei nerazzurri per il dopo Handanovic. Tuttavia, nella trattativa potrebbe rientrare anche un altro nome a sorpresa:

“Potrebbe essere necessario il sacrificio di Alessio Cragno per riuscire a mettere le mani su Radja Nainggolan, che diventerebbe un giocatore del Cagliari a titolo definitivo. Lo spiraglio della trattativa si è aperto sulla base dei venticinque milioni, la valutazione del portiere isolano, per arrivare ai quali l’Inter metterebbe sul piatto il cartellino del numero 4 rossoblù oltre a circa dodici milioni di euro, salvo che nella trattativa non venga inserito un’altra contropartita tecnica come il difensore Godin“.