Inter a 2 volti, crollo nel girone di ritorno. Individuata la causa: un dato preoccupa Conte

Un’Inter dai due volti. Proprio come accaduto in passato, ancora una volta la squadra nerazzurra non riesce a mantenere un ritmo da scudetto fino a fine stagione, ma si scioglie ‘sul più bello’, perdendo punti preziosi e allontanandosi dalla vetta.

Nonostante il cambio di guida tecnica e il passaggio da Luciano Spalletti ad Antonio Conte, anche quest’anno la storia non è cambiata con la squadra nerazzurra che dopo un’ottima prima parte di stagione si è allontanata (forse definitivamente) dalla Juventus e della vetta, non riuscendo a restare in scia ai bianconeri di Sarri e contendere loro lo scudetto.

Sky Sport confronta i dati del girone d’andata e quello di ritorno. A emergere è un dato che non fa dormire sonni tranquilli all’Inter e al suo tecnico Antonio Conte. La squadra nerazzurra ha, infatti, conquistato 1.58 di media rispetto ai 2.42 dell’andata: a condizionare l’andamento in campionato è il rendimento della difesa. Se il numero dei gol realizzati è rimasto pressoché lo stesso (2.10 all’andata rispetto a 2.08 a ritorno), non si può dire certamente la stessa cosa per la retroguardia meneghina, passata da una media di 0.84 gol subiti a partita a 1.41.

Una statistica allarmante sulla quale Conte dovrà lavorare per riportare la sua difesa ad essere impenetrabile e non vanificare l’ottimo rendimento di oltre due gola a partita del reparto avanzato.