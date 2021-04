Crotone-Inter, le probabili formazioni: un solo leggero dubbio per Conte

Le ultime sulle possibili scelte di Serse Cosmi e Antonio Conte per il match dello Scida

Crotone-Inter è il prossimo impegno di campionato della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri, in campo sabato alle 18 allo Scida, cercano tre punti che sarebbero decisivi per lo scudetto in caso di mancata vittoria dell'Atalanta in casa del Sassuolo domenica pomeriggio. Servirà quindi grande concentrazione per raggiungere una vittoria che potrebbe coronare un sogno atteso per 11 anni. In attesa di conferme dalle rifiniture in programma domani, la Gazzetta dello Sport propone un aggiornamento sulle probabili formazioni dell'incontro.