Zhang, saluto veloce con Conte prima dell’allenamento. Poi ha visto la squadra

Nessun summit particolare con l'allenatore impegnatissimo per il momento a preparare la partita con il Crotone e gli ultimi atti della stagione

Questa mattina, come vi abbiamo raccontato, ad Appiano Gentile è arrivato il presidente Steven Zhang preceduto da tutti i dirigenti dell'Inter. L'allenamento è ancora in corso. Il numero uno nerazzurro ha salutato i dirigenti e l'allenatore prima della seduta. Poi quando la squadra è scesa in campo per allenarsi ha salutato i calciatori.