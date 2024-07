Dalla Francia – Inter-Marsiglia, c’è l’accordo per Carboni: decisa la formula

Come spiega FootMercato, nonostante le difficoltà, l'OM è riuscito a strappare un accordo che prevede il prestito del giocatore con un'opzione di riscatto. Le parti coinvolte sono vicine a finalizzare l'accordo, permettendo così a Carboni di unirsi alla squadra di De Zerbi. Carboni, con le sue capacità tecniche e la sua versatilità, è esattamente il tipo di giocatore che De Zerbi cercava per rafforzare il centrocampo del suo 4-2-3-1. La scorsa stagione, in prestito al Monza, Carboni ha dimostrato il suo valore con 2 gol e 4 assist in 32 partite di Serie A, attirando l'attenzione di diversi club europei.