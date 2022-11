DAZN – Skriniar felice all’Inter, firma vicina: rinuncia ai soldi per il rinnovo

Beppe Marotta si è sbilanciato sul tema più volte ormai. Il rinnovo di contratto di Milan Skriniar è una delle priorità dell'Inter e da viale della Liberazione continuano ad arrivare segnali importanti. Li sottolinea anche DAZN sul focus proposto in questi minuti: "Oggi è decisamente più vicino al rinnovo di contratto con l’ Inter: quasi utopia fino a pochi mesi fa, opzione concreta in questo periodo con tre incontri (virtuali e non) tra entourage e dirigenza che stanno avvicinando il difensore slovacco alla famosa firma. Sul tavolo, di milioni, ce ne sono 3 in meno rispetto alla proposta estiva del PSG , ma di base c’è l'apertura del giocatore a trattare. Quindi, a non cambiare. Skriniar è felice a Milano e all’Inter, l’Inter ha fatto e sta facendo il massimo per trattenerlo: d’altronde, si parla del possibile capitano del futuro".