Inter, il prescelto è De Paul. A luglio l’argentino sarà il primo obiettivo, ma non è escluso che…

L’Inter vorrebbe inserire qualità in mezzo al campo. Per migliorare la manovra Conte vorrebbe un giocatore tecnico in mezzo al campo e. Difficile a gennaio, visti gli alti costi, ma l’argentino rimarrà sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri anche per l’estate.

“De Paul ha sfiorato l’addio almeno tre volte nelle ultime sessioni di mercato, l’Inter lo aveva preso due anni fa per poi cambiare idea. Ci riproverà per luglio, magari facendo qualche tentativo da ora, esattamente come a gennaio 2019 quando aveva le carte in mano e poi se ne liberò. Stiamo parlando del rinforzo perfetto per un grande club, tecnicamente ancora di più se consideriamo le sue qualità. Magari resterà il rimpianto per non averlo preso quando la valutazione era di 25 milioni (oggi non siamo lontani dal doppio), ma i rimpianti non devono essere rimorsi. Ci sarà tempo per riparlarne”, spiega l’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it.