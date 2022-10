De Vrij cambia agente. Rinnovo, ecco quando riprenderà la trattativa. La mossa dell’Inter

Non solo il rinnovo di Milan Skriniar, in casa Inter tiene banco anche il futuro del difensore olandese

Non solo il rinnovo di Milan Skriniar. In casa Inter si guarda al rinnovo di un altro pezzo importante della difesa, quello di Stefan de Vrij. Se per il difensore slovacco è previsto a breve un incontro con l'agente, i tempi saranno più dilatati per l'olandese. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a luglio l'Inter ha spiegato a Rafaela Pimenta che intende prolungare il contratto di De Vrij, ma adesso il centrale ex Lazio è deciso a cambiare agente.