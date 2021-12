De Vrij: “Il 3-5-2 di Conte è Mondrian, Inzaghi è Van Gogh. La mia famiglia all’Inter…”

Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN del difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, tra campo e la cultura olandese

"Da piccolo sono cresciuto con la musica rock: andavamo in vacanza in macchina i miei mettevano i CD dei Dire Straits, dei Pearl Jam e dei Nirvana. Poi mio fratello più grande mi ha consigliato la musica classica. Io gli dissi: 'Ma non cantano?'. E lui mi rispose: 'No no, ma ti piacerà'. Mi ha proprio colpito e così è nata la passione per il pianoforte".

"Io facevo tutto in bici. Sono cresciuto in un paesino molto piccolo, con 5 mila abitanti e andiamo tutti in bici. Per andare a scuola facevo 20 minuti di bici e poi pullman e metro. Quando ho esordito al Feyenoord avevo 17 anni. Ero già titolare, allo stadio capitava di andare in bici, in metro o in pullman con i tifosi che mi dicevano: 'Ma non devi andare allo stadio a giocare?'".