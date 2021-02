De Vrij, maturazione mai vista. L’Inter gongola: “Ora vale 50 milioni, per Conte è incedibile”

Il difensore è un punto fermo dell'Inter che lo ha ingaggiato a parametro zero e ora si gode la crescita anche economica del giocatore

Secondo Gazzetta.it "Una pedina chiave per Conte, un patrimonio da custodire per il club nerazzurro, bravo e concreto nel prelevarlo a parametro zero dai biancocelesti nonostante la temibile concorrenza del Barcellona. Stefan ha scelto Milano, l’Inter gongola: ora l’olandese vale 45/50 milioni, per Conte probabilmente non ha prezzo . E per i nerazzurri quello dell’estate 2018 è stato un affare da stropicciarsi gli occhi".

"Conte non rinuncia praticamente mai a De Vrij: quest’anno l’olandese è sempre stato in campo in Champions League, in campionato ha saltato l’esordio contro la Fiorentina per squalifica e il Genoa (è entrato nel finale contro Torino e Benevento) e in Coppa Italia ha sempre avuto una maglia, con l’ingresso nella ripresa al Franchi e da titolare contro Milan e Juventus. Nella sua stagione c’è anche un gol, ma ininfluente, nella sconfitta dei nerazzurri a Genova contro la Samp. Nel primo anno all’Inter le reti erano state due, nel 2019/20 addirittura quattro. A 29 anni e con in mano la difesa di Conte, Stefan ha raggiunto una maturazione mai vista in carriera. Le 113 partite in nerazzurro testimoniano quanto l’olandese sia un punto fermo di questa squadra, i numeri sono importanti ma contano i trofei: De Vrij, l’affare per eccellenza dei nerazzurri in questi ultimi anni, è tra gli uomini chiave per il sogno scudetto", chiude il portale sportivo.