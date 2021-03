Inter, a Bologna out De Vrij: tempi stretti col nuovo protocollo. Handanovic…

Ad oggi risulta difficile che Conte possa avere a disposizione i 4 giocatori positivi: l'unica speranza è Handanovic

Mancano ancora otto giorni alla sfida contro il Bologna ma in casa Inter l'attenzione è alta per coloro i quali sono rimasti ad Appiano e per i quali oggi c'è stata una doppia seduta di allenamento. Solo giovedì, però, torneranno tutti i Nazionali e venerdì Conte potrà allenare la squadra al completo.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è difficile che il tecnico salentino possa avere a disposizione i quattro giocatori risultati positivi al Covid-19 per la sfida di sabato sera contro il Bologna. "Le nuove procedure prevedono infatti che i contagiati - sono in isolamento a casa, stanno bene e non hanno nessun sintomo particolare - possano fare il primo tampone a 14 giorni dalla positività. I conti sono presto fatti. D'Ambrosio è stato fermato martedì 16 marzo e potrebbe sapere di essere negativo non prima del 30. Handanovic viaggia con un giorno di ritardo, De Vrij e Vecino faranno il primo tampone giovedì 1 aprile. Se anche i giocatori di movimento dovessero essere guariti, dovrebbero poi ritrovare il ritmo partita dopo giorni chiusi in casa, visto che al momento si stanno limitando a qualche esercizio o corsa sul tapis roulant. Come postato proprio da D'Ambrosio. L'unico che, a meno di sorprese, potrebbe farcela è dunque Handanovic", evidenzia La Gazzetta deello Sport. De Vrij, infatti, dovrebbe far spazio a Ranocchia che finora ha giocato 5 volte da titolare in stagione.