SM – Inter, De Vrij nell’operazione Lukaku? Rom+Dybala, ecco cosa serve

Paulo Dybala, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku : un tridente da sogno che infiamma la fantasia dei tifosi dell'Inter. Servono però tantissimi incastri perché questo si realizzi, a cominciare dal ritorno del belga, che, secondo SportMediaset, ora è davvero possibile: "L'inserimento di una contropartita come Lautaro, Bastoni o Skriniar resta nel campo delle ipotesi: così come il nome di De Vrij, che piace a Tuchel e può accontentare tutti, anche perché il Chelsea vuole qualcosa in cambio. Come ultima carta resta la chiamata diretta a Boehly, che Lukaku potrebbe sentire direttamente se le cose dovessero complicarsi".

Per quanto riguarda la Joya, invece, l'Inter è al lavoro per definire il tutto nel più breve tempo possibile: "Nelle prossime ore Marotta e Ausilio proveranno a chiudere per Dybala, mettendo sul piatto un triennale da 7 milioni più lauta commissione all'agente: l'uscita di Sanchez non è facile, ma in viale della Liberazione si sono resi conto che aspettare potrebbe essere pericoloso. Col doppio colpo dovrebbe però uscire qualcuno oltre Sanchez: Correa sarebbe l'ideale, ma solo Lautaro ha buon mercato", conclude l'emittente.