Rinnovo De Vrij, novità in vista? “Entro 10 giorni può arrivare la risposta”

Il futuro di Stefan De Vrij resta in bilico. Il difensore olandese, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione. "La priorità non è cambiata, de Vrij vorrebbe provare una nuova esperienza, all’estero, preferibilmente in Premier, ma non è l’unica opzione. Negli incontri avvenuti nelle scorse settimane, l’Inter ha concesso tempo al difensore olandese, si tratta pur sempre di una scelta di vita importante e da viale della Liberazione hanno preferito non usare la linea dura. Adesso però siamo agli sgoccioli, è giunta l’ora di una comunicazione definitiva, che Ausilio e Marotta si aspettano al massimo entro una decina di giorni", informa calciomercato.com.