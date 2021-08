Inter, decisione definitiva: Satriano resta a Milano, sarà lui la quinta punta

Il gioiellino uruguaiano, classe 2001, completerà il reparto avanzato nerazzurro: Inzaghi e la dirigenza hanno deciso

Ultimi due giorni di calciomercato: l'Inter, come confermato più volte dall'ad Beppe Marotta, non interverrà più in entrata, ma si occuperà solamente di operazioni in uscita. Nessun nuovo innesto, quindi, in particolar modo in attacco, nonostante le tanto voci circolate nelle ultime settimane. Questo perchè, come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno deciso di puntare con decisione su Martin Satriano: "La magica estate di Matias Satriano sta finendo, non la sua avventura in nerazzurro. L'Inter ha rotto gli indugi e salvo clamorose sorprese dell'ultima ora, confermerà l'attaccante uruguaiano nella rosa di Simone Inzaghi".