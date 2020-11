Stampa Uk – Giroud, cinque possibili destinazioni: Inter ha appeal, Conte tornerà alla carica

Lui ha detto di voler giocare di più e che prenderebbe in considerazione l’idea di andarsene. Il Chelsea non gli ha sbarrato la strada, mentre Lampard sta cercando di convincerlo di quanto sia importante per la squadra. Olivier Giroud potrebbe nuovamente diventare protagonista del mercato di gennaio come un anno fa.

E il Sun, giornale inglese, scrive quali sono le cinque possibili destinazioni per il francese in caso di partenza. Vengono citate l’Inter Miami, il PSG, il West Ham e il Tottenham.

Ma la prima di cui si parla è nuovamente l’Inter. A proposito del possibile arrivo a Milano si legge: “Tornare a giocare con l’ex allenatore del Chelsea, Antonio Conte, in Italia potrebbe essere l’opzione più allettante per Giroud. È stato l’allenatore dell’Inter a portare a Stamford Bridge l’asso francese dall’Arsenal nel gennaio del 2018 prima di essere esonerato sei mesi dopo. Tornerà alla carica per l’attaccante perché ha bisogno di un supporto per Lukaku”. Una storia che ricomincia.

(Fonte: The Sun)