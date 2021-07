Inter, De Vrij: “Inzaghi tecnico preparato, contento del suo arrivo. Scudetto? Ora…”

Il calciatore nerazzurro ha rilasciato un'intervista a Skysport e ha parlato dell'arrivo di Inzaghi

Stephan de Vrij è pronto per una nuova stagione con l'Inter . Dopo la vittoria dello scudetto, la società nerazzurra è ripartita da Simone Inzaghi, un allenatore che lui conosce bene per la sua precedente avventura alla Lazio. Queste le parole del calciatore interista: "Inzaghi? È stato molto bello ritrovarlo, negli anni alla Lazio mi sono trovato molto bene, ho lavorato benissimo con lui, sono contento del suo arrivo. Penso che ha tanto da offrirci, è un allenatore preparato, porta un'atmosfera bella dove tutti si mettono a disposizione per fare il massimo".

"Lukaku? È fortissimo, ha fatto dei grandi passi in avanti in questi anni. Poi con Lautaro, Alexis, Pinamonti, abbiamo degli attaccanti fortissimi. Lo scudetto? Dobbiamo confermarlo sul campo e non vediamo l'ora, abbiamo tanta fiducia. Ora siamo una squadra vincente, abbiamo vinto lo scudetto e dobbiamo essere consapevoli di questa cosa. Come dicevo prima dobbiamo confermarci".