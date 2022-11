Dzeko, Handanovic, Darmian e non solo: il piano dell’Inter per i rinnovi

Sono tanti i giocatori nerazzurri in scadenza di contratto: ecco il piano dell'Inter

Gianni Pampinella

La pausa per il Mondiale nel bel mezzo della stagione, può rappresentare per un club un'opportunità per portarsi avanti in vista della prossima stagione. In casa Inter, per esempio, si faranno delle valutazioni sui tanti giocatori in scadenza. Non solo Skriniar e De Virj che per il club nerazzurro sono la priorità, ma saranno analizzati con attenzione anche gli altri fascicoli. Da Darmian a Dzeko, da Handanovic a D'Ambrosio, la Gazzetta dello Sport analizza le situazioni dei giocatori in scadenza.

DZEKO — Il primo nome è quello di Edin Dzeko. L'infortunio di Lukaku ha regalato una chance enorme al bosniaco che fin qui l'ha sfrutta come meglio non poteva. Ad oggi pare illogico pensare ora a un addio a fine stagione. "Il grande ostacolo per un rinnovo di contratto è proprio l'ingaggio del 36enne, che ovviamente dovrebbe accettare un netto taglio dello stipendio. Dzeko è sempre stato storicamente affascinato dall'idea di un finale di carriera negli Stati Uniti, ma un ruolo ancora così importante nell'Inter potrebbe convincerlo a far slittare il sogno americano di un altro anno. Nel concreto, tuttavia, è verosimile che la società aspetti diversi mesi prima di affrontare la trattativa, soprattutto perché l'età suggerisce cautela".

DIFENSORI — "Diversissima invece la situazione di Matteo Darmian e Danilo D'Ambrosio. Il primo è il principale candidato a una conferma, banalmente per i 32 anni ancora leggeri sulle spalle e per una sicura affidabilità quando chiamato in causa. Un altro discorso va invece fatto per D'Ambrosio, finora fermo a 6 partite per poco più di 200 minuti. Nello spogliatoio Danilo è importantissimo, ma in campo la fragilità si sta facendo sentire e la realtà lo vede al sesto posto su sei interpreti nelle gerarchie di reparto. A 34 anni potrebbe essere arrivato il momento di un cambio della guardia".

PORTIERI — "Ultimo accenno a Samir Handanovic e Alex Cordaz. Per lo sloveno dovrebbe fare fede l'accordo preso alcuni mesi fa, in cui l'idea era di fare da chioccia al camerunese per una stagione per poi lasciare il club. Forse per altri lidi, forse per altri ruoli. Discorso analogo per Cordaz, che già lo scorso anno fu confermato piuttosto tardi con un prolungamento annuale".

(Gazzetta dello Sport)