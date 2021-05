FCIN1908 / Monza, serve un’impresa per la A. L’Inter “tifa”: in ballo ben 17 mln

Il difensore e il portiere, prodotti del settore giovanile nerazzurro, avrebbero potuto garantire un discreto tesoretto

Il sogno del Monza della coppia Berlusconi-Galliani di conquistare la Serie A al primo colpo rischia di trasformarsi in un incubo: la formazione brianzola, neo promossa in Serie B, ha perso 3-0 la semifinale di andata dei playoff promozione contro il Cittadella, e le speranze di ribaltare il punteggio e guadagnare la finale sono ora ridotte al lumicino. Una debacle rumorosa e per certi versi inaspettata, che potrebbe avere conseguenze immediate sul progetto biancorosso e, indirettamente, anche sul bilancio dell'Inter, come raccolto da Fcinter1908.

Tesoretto sfumato?

Nel Monza, infatti, militano due calciatori di proprietà dell'Inter, entrambi prodotti del settore giovanile nerazzurro: Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola. Il primo, portiere classe '97, è approdato in Brianza in prestito con diritto di riscatto in favore dei biancorossi e controriscatto: un'opzione che sarebbe stata esercitata in caso di promozione in Serie A, e che avrebbe garantito alle casse interiste 7 milioni di euro. Appare difficile immaginare che da viale della Liberazione, di fronte a questa cifra e in un periodo economicamente complicato come quello attuale, sarebbe arrivata una contro offerta.

Discorso diverso per il difensore classe 2002, ceduto al Monza in prestito secco: per lui nessuna opzione di acquisto a titolo definitivo, ma la promessa di rivedersi a fine campionato per programmare al meglio il suo futuro. Con la Serie A in tasca da Monza sarebbe partita una proposta da 10 milioni, garantendo all'Inter un diritto di recompra.

In questo modo i nerazzurri avrebbero potuto dare respiro al bilancio, facendo registrare un'importante plusvalenza senza perdere completamente il controllo su uno dei gioielli più luminosi del propio vivaio. Discorsi che rischiano di svanire definitivamente dopo il pesante ko di ieri dei ragazzi di Brocchi.