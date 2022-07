Di Marzio: “Dybala, Inter si è tirata fuori. Pensava di guadagnare 50% in più, sarà 50% in meno”

“E’ difficile dire come finirà perché l’Inter ha avuto la possibilità di prenderlo, ma poi ha preferito chiudere per Lukaku che era la sua prima scelta. Per cui l’Inter si è tirata fuori. Milan e Roma possono entrare in corsa solo nel momento in cui lui deciderà di abbassare le richieste di ingaggio, ma al momento nessuna delle due si è mossa. C’è il Manchester United se Ronaldo dovesse andarsene. Ma stanno cercando un numero 9 e se prendessero Dybala dovrebbero cambiare lo stile di gioco. E’ sulla lista di altri club come il Siviglia, ma non è un top club e Dybala vuole solo un top club. Ma la verità è che nessun top club di Premier o di Liga vuole Dybala. Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, PSG o Bayern Monaco, le sei squadre più grandi in Europa hanno altri piani. Il Liverpool ha preso Nunez, il Bayern ha preso Mané. Dybala non era in cima ai loro desideri.

Ora è in una situazione in cui probabilmente deve cambiare i suoi piani. Probabilmente dovrà giocare in una squadra più debole e guadagnare meno soldi perché ancora non ha una squadra. Deve probabilmente cambiare il modo in cui guarda al suo futuro. Non ha ancora trovato un club che abbia voglia di offrirgli i 6 milioni netti all’anno che lui chiede. Ne voleva di più, ma ora vuole 6 milioni. E’ una situazione strana, un caso incredibile in questo calciomercato. Un giocatore della qualità di Dybala che è senza squadra. Pensava di poter guadagnare il 50% in più essendo senza contratto, ma guadagnerà il 50 % in meno. Qualcosa è cambiato questa estate. E’ in corso una rivoluzione perché in passato un giocatore come Dybala avrebbe firmato per un nuovo club a febbraio”.