Di Marzio: “Mercato, Inter dovrà fare un sacrificio. Lautaro? Solo per maxi offerta”

È stato l’uomo derby di ieri sera. Lautaro Martinez si è preso la scena con una doppietta decisiva, così Di Marzio ha parlato del suo futuro

“Lautaro titolare inamovibile anche nell’Inter dell’anno prossimo? Dipenderà dalla strategia del club che credo debba prevedere un sacrificio, come purtroppo succede ogni anno. Dipenderà dalle offerte che arriveranno e per chi. Più continuerà a segnare, più sarà quello attaccabile dal mercato. Sappiamo che è un giocatore che sempre piaciuto molto in Inghilterra e Spagna, che sicuramente potrebbe intrigarlo di più. O l’Atletico Madrid o il Barcellona, l’Inter non credo lo svenda, anzi… Serve un’offerta importante, non credo il Barça potrà fare un investimento così. Sicuro che sarà il centravanti dell’Inter l’anno prossimo? Non mi sento di dirtelo oggi ecco”, le sue parole.