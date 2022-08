Di Marzio: “Inter, Sanchez oggi rescinde: atteso nel pomeriggio l’annuncio”

L'attaccante cileno classe 1988 si presenterà nella sede nerazzurra per definire tutti i dettagli della sua risoluzione del contratto

L'Inter e Alexis Sanchez sono ai saluti finali. E' prevista per oggi infatti la tanto attesa risoluzione del contratto del Nino Maravilla con il club nerazzurro. Spiega infatti Gianluca Di Marzio: "L'attaccante cileno classe 1988 si presenterà nella sede nerazzurra per definire tutti i dettagli della sua risoluzione del contratto. Qualora non dovessero emergere intoppi, nel pomeriggio è atteso anche l'annuncio ufficiale del club".