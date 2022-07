Inter, Milenkovic il preferito: “Contatti avanti, l’Inter riflette. C’è la chiave per Demiral”

"Il preferito è sempre lui: Nikola Milenkovic. La dirigenza nerazzurra continua a lavorare sulla pista che porta al serbo, che può essere acquistato per 15 milioni di euro. L’Inter non può ancora affondare il colpo, ci sono vari ragionamenti da fare: il rapporto/qualità prezzo è (sulla carta) ottimo, ma i nerazzurri non possono spendere a cuor leggero. La cessione di Pinamonti potrebbe dare la liquidità necessaria per concretizzare l’affare, ma i 60 milioni di attivo da raggiungere nel giugno prossimo potrebbero comunque rappresentare un freno. I nerazzurri sono comunque in contatto con l’agente Ramadani, perché Milenkovic resta il preferito. Il già citato Pinamonti potrebbe essere la chiave per arrivare a Mehdi Demiral dell’Atalanta. La Dea, si sa, vuole l’attaccante dell’Inter ma non c’è ancora l’accordo sulla valutazione del giocatore. Il club di Viale della Liberazione, dal canto suo, potrebbe presto aver bisogno di chiudere per il turco: l’ipotesi di uno scambio non è da escludere".