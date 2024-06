Sulle orme di Facchetti

"Quello di laterale sinistro non è un ruolo opulento oggi in Europa. Dimarco potrebbe essere inserito in un ideale podio con Grimaldo, il laterale spagnolo autore di una stagione straordinaria nel Leverkusen (12 gol) schierato con un 3-4-2-1 che diventa 3-2-4-1, come in questa Italia. L'altro top '23-24 è stato Gvardiol, centrale spostato a sinistra da Guardiola che s'è ritrovato così potenza, protezione e rifinitura in fascia. [...] Così atipico, l'interista, che non ricorda tecnicamente nessuno dei grandi predecessori, ma s'inserisce comunque nella loro tradizione. Negli anni 60 Facchetti stupì il mondo: i rivali non capivano come l'Inter avesse due ali sinistre".