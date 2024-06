"Erano sei, sono rimasti in cinque. E saranno tutti confermati nell’elenco dei 26 che andranno in Germania per difendere l’Europeo conquistato tre anni fa con Mancini. Bastoni, Dimarco e soprattutto Barella sono titolari. Darmian e Frattesi quasi. Basta leggere i numeri del nuovo corso per rendersene conto. Tutti e cinque sono tra i primi undici per minuti giocati. Barella è il primo in assoluto: otto presenze, come il napoletano Raspadori, ma quasi il doppio dei minuti (643 contro 390), persino tredici in più del portiere Donnarumma. Il terzo è Dimarco, il quinto Frattesi, il settimo Bastoni. Inzaghi, con lo scudetto sul petto, gongola. O magari si preoccupa".