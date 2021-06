Dimarco-Inter, è la volta buona: se non ora, quando? Mercato permettendo

Il futuro di Federico Dimarco è ancora incerto: tornerà all'Inter, ma non è detto che lo faccia per restarci. Ma perché no?

Marco Astori

Sarà quello degli esterni il reparto che subirà la rivoluzione più pesante in casa Inter. Achraf Hakimi sembra essere infatti con un piede e mezzo fuori dall'Inter, mentre Ivan Perisic è uno di quei nomi da dover cedere per dare respiro al bilancio. Le voci di mercato danno invece in entrata forte il nome di Emerson Palmieri sulla sinistra, ma quel Federico Dimarco che farà ritorno dopo il prestito al Verona viene troppo spesso sottovalutato. Probabilmente anche perché, al momento, la sua permanenza in nerazzurro è tutt'altro che scontata. Ma per Federico e per l'Inter è l'ultima occasione: se non ora, quando?

E' chiaro come ruoti tutto attorno alla situazione - complicata - del club: c'è necessità di fare cassa e al momento nessuno, tranne che due o tre gioielli, può essere considerato intoccabile. A maggior ragione chi anche negli ultimi anni è stato fuori dal progetto Conte. Ecco perché è sensato, a livello economico, pensare ad una cessione definitiva di Dimarco, che ha sicuramente mercato vista la giovane età e il grande talento, e il fatto di essersi consacrato ad alti livelli con un anno e mezzo davvero eccellente con la maglia del Verona.

Ma a livello tecnico non ci dovrebbe essere - e probabilmente nella testa della dirigenza - non c'è discussione: il classe '97 è ormai maturato e pronto a misurarsi con una sfida tutt'altro che semplice come quella interista. Lo dimostrano i numeri dell'ultima stagione: 35 presenze in Serie A condite da 5 gol e 5 assist. Esterno mancino di piede, caratteristica che manca in casa nerazzurra e che anche Antonio Conte ha chiesto a gran voce più volte sul mercato. Il tutto senza dover andare ad investire una cifra importante sul mercato, cosa che andrà fatta per prelevare invece Emerson dal Chelsea o gli eventuali Tagliafico o Kostic.

E' quindi tutto in mano a Simone Inzaghi, ma ancor prima al mercato: perché se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente, il ragazzo con ogni probabilità lascerà definitivamente l'Inter, garantendo una plusvalenza piena e importante per il bilancio. Ma se così non fosse, crediamo che Federico sia tranquillamente all'altezza delle aspettative dell'Inter e dei tifosi e che anche meriti quest'occasione, essendo cresciuto con questi colori addosso. Federico Dimarco e l'Inter, adesso o mai più: facciamo tutti il tifo per un matrimonio che ora può celebrarsi davvero. Mercato permettendo.