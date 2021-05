LIVE – Inter-Sampdoria 1-0: Gagliardini la sblocca dopo pochi minuti!

I nerazzurri affrontano la Sampdoria al Meazza da Campioni d'Italia. Titolo ottenuto matematicamente la scorsa settimana con quattro gare d'anticipo

Redazione1908

12° - Corner Samp. Candreva dalla bandierina, palla al centro, allontana D'Ambrosio sul primo palo

10° - Manovra avvolgente dell'Inter con D'Ambrosio che affonda, palla per Lautaro che serve Hakimi sull'inserimento. Percussione del marocchino e conclusione murata da Augello

8° - Ancora Samp. Corner per i liguri, palla che rimane in area, serie di batti e ribatti, la spunta Keita che prova la girata. Conclusione alta ma l'attaccante era in posizione irregolare

6° - Risposta Samp! Affondo di Keita che supera D'Ambrosio mette al centro dove Ramirez da distanza ravvicinata spara al lato

4° - RETEEEE!!!! INTER IN VANTAGGIO!!! GAGLIARDINI!!! LAUTARO RICEVE AL LIMITE, ALLARGA PER YOUNG CHE METTE AL CENTRO E TROVA GAGLIARDINI IN SCIVOLATA CHE METTE NELL'ANGOLINO!!!

1° - Buona copertura di Ranocchia che evita l'affondo di Candreva, scarica su Handanovic che fa ripartire l'azione

18.03 - INIZIA L'INCONTRO TRA INTER E SAMPDORIA

17-.52 - Tutto pronto allo stadio Meazza per la gara tra Inter e Sampdoria. Squadre che hanno da poco ultimato il riscaldamento e si preparano a scendere in campo

MILANO - Il Meazza si prepara ad accogliere l'Inter fresca Campione d'Italia. I nerazzurri oggi scenderanno in campo contro la Sampdoria con la volontà di incrementare il proprio bottino in campionato. Tanti tifosi fuori dallo stadio pronti ad applaudire l'Inter con Antonio Conte che oggi farà un ampio tournover. Si rivede Vecino dal primo minuto, con lui anche Ranocchia e D'Ambrosio. Spazio a Sanchez in attacco con Lautaro, conferme per Eriksen e Hakimi. Tornerà Young sulla corsia sinistra e nuova occasione per Gagliardini a centrocampo.

Calcio d'inizio fissato per le ore 18.00

Queste le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu,6 de Vrij, 9 Lukaku, 12 Sensi, 14 Perisic, 23 Barella, 36 Darmian, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

SAMPDORIA (4-4-1-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 5 Adrien Silva, 14 Jankto; 11 Ramirez; 14 Keita.

A disposizione: 34 Letica, 6 Ekdal, 8 Verre, 9 Torregrossa, 16 Askildsen, 19 Regini, 22 Yoshida, 23 Gabbiadini, 25 Ferrari, 26 Leris, 27 Quagliarella, 38 Damsgaard.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Ranghetti, Pagliardini.

Quarto Uomo: Paterna.

VAR: Orsato.

Assistente VAR: Valeriani.

Squalificati: -

Diffidati: Darmian, Lukaku, Young (I); Keita, Thorsby (S)