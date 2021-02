Live – Milan-Inter 0-1: LAUTARO!!! Inter in vantaggio!

Milan-Inter, un derby che va ben oltre la supremazia cittadina. I nerazzurri sono chiamati a dare la spallata decisiva ai rivali per tenerli a distanza di sicurezza

13° Pasticcio di Calabria che favorisce Lukaku, palla dentro del belga, allontana Tonali che mette in out

9° Corner per l'Inter, palla calciata al centro, esce e allontana Donnarumma, ci prova Brozovic da fuori con una giocata improbabile, palla sull'estremo difensore rossonero

7° Manovra bene l'Inter che dopo il vantaggio continua nel fraseggio. Palla di Barella per Lukaku con il suggerimento che però oltrepassa la linea laterale

6° RETEEEE!!!! INTER IN VANTAGGIO!!!! TRAVERSONE DI LUKAKU SUL SECONDO PALO DOVE STACCA LAUTARO E PALLA IN RETE!!!!!

4° Prova la ripartenza Eriksen, palla verticale per Lukaku, copre bene Romagnoli che anticipa il belga

2° Traversone di Barella sul secondo palo, stacco di Perisic he impatta di testa ma commette fallo su Calabria

MILANO - Derby ad alta tensione. Al Meazza questo pomeriggio si torna a lottare per il vertice con il Milan che vuole portare a casa il controsorpasso sui nerazzurri che nello scorso turno di campionato, approfittando della debacle rossonera al "Picco" di La Spezia, hanno spazzato via la Lazio di Simone Inzaghi e si sono posizionati al primo posto in classifica.