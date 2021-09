Ds Cagliari: “Malumore Nandez, c’erano Inter e altre tre. Keita e Nainggolan…”

Le dichiarazioni del dirigente del club sardo sul mercato della squadra: da Godin a Keita, da Nandez a Nainggolan

La verità su Nahitan Nandez, ma non solo. In un’intervista rilasciata a L’Unione Sarda, il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, è tornato sulle scelte di mercato della società. Queste le sue dichiarazioni riportate da centotrentuno.com: “Il Cagliari ha lavorato con intelligenza prendendo giocatori importanti. Strootman, Dalbert che ringrazio per aver rinunciato a dei soli per venire da noi e Keita. Sono giocatori con grande voglia di riscatto”.