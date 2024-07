Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa , parla a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti. Da Martinez a Gudmundsson e non solo, ecco le sue dichiarazioni in chiave mercato.

“Per Martinez (all’Inter, ndr) stanno firmando i documenti, quindi direi che è in fase di definizione. Per l’arrivo di un nuovo portiere, abbiamo una short list e stiamo valutando tutto. Non abbiamo fretta, abbiamo tre portieri e il portiere che arriverà dovrà essere in linea con i nostri parametri.