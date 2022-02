Inter, arriva il Liverpool: ma ora hai un Dumfries in più. Che crescita per Denzel

Mercoledì arriva il crash test contro il Liverpool di Manè e Salah. L'ex quattrocentista Dumfries è pronto a un'altra maratona sulla fascia

Malgrado la parentesi in Oranjie, Dumfries nel club ha sempre giocato in una linea a 4, quindi in nerazzurro c'era da conoscere i nuovi compagni, da oliare meccanismi e sincronia, da capire il momento in cui uscire e quello in cui abbassarsi, l'intesa con Skriniar ma anche con Barella, mezzala di destra. Tanto che nelle prime uscite la sensazione fu che l'olandese aveva una gran bella falcata (appunto da quattrocentista), ma in fase di non possesso ci capiva ancora poco. Anche le leve lunghe non lo aiutavano nel breve quando c'era da dare copertura contro esterni offensivi brevilinei".