Dumfries, che fine hai fatto? Flop dopo il Mondiale, per l’Inter è sul mercato. E a gennaio…

"L’ottimo Mondiale giocato ha fatto lievitare il prezzo di Denzel Dumfries per la gioia di tutti in casa Inter. Ma una volta rimesso piede ad Appiano l’esterno destro non pare più lui. Hanno fatto parecchio rumore, infatti, le due esclusioni per scelta tecnica da parte di Inzaghi nel 2023. In entrambi i casi gli è stato preferito il sempreverde Matteo Darmian, l’esterno aggiustatutto buono per ogni occasione. Contro il Napoli l’italiano aveva il mandato di limitare l’incubo Kvara, compito ampiamente assolto, e in casa del Monza si è spinto oltre, ha assaltato l’area e segnato l’1-0. A San Siro non si è certo fatto notare per le raffinatezze sulla fascia, bensì per la ruvidezza di un placcaggio su Raspadori. All’U-Power Stadium, invece, ecco il pasticcio. Dopo aver perso lo scontro aereo con l’ex nerazzurro Caldirola, ha subito pure la beffa del mezzo autogol", riporta La Gazzetta dello Sport.