"Rafaela Pimenta, la vecchia agente del terzino, sta cercando di piazzare a Old Trafford Noussair Mazraoui, terzino marocchino in uscita dal Bayern Monaco. È lui la prima scelta di Erik ten Hag, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Aaron Wan-Bissaka, reduce da un paio di annate sottotono tra le fila dei Red Devils. Qui entra in scena Dumfries. In primis perché un paio di mesi fa era stato proposto uno scambio tra Denzel e l’inglese, accantonato dai nerazzurri. Il secondo punto è che l’olandese, al netto della situazione di Mazraoui, resta comunque nei piani del Manchester United. Un obiettivo secondario, ma ancora vivo. Il suo nome è emerso anche durante le riflessioni sul marocchino. Il bello è che l’Inter ha trovato l’accordo per il rinnovo e aspetta fiduciosa il rientro per mettere nero su bianco. Il più classico dei “manca solo la firma”, ma intanto lo United non è ancora arrivato a dama per Mazraoui. Ergo, antenne dritte".