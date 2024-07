Un suo parere sui cambi nelle panchine di Serie A.

“Per quanta riguarda i cambi in panchina ho una sola certezza e si chiama Antonio Conte. Ovunque lui arrivi, soprattutto il primo anno, riesce sempre a cambiare gli equilibri. Per quanto riguarda gli altri, invece, non lo so sinceramente, Thiago Motta è per la prima volta alle prese con un club di primissimo piano. Conte è un fattore, sposta tanto, vedo Inter e Napoli favorite per le scudetto”.