"In questo senso, allora, gli Europei appena cominciati possono trasformarsi in un’ottima sponda. Dumfries, infatti, ha l'occasione di mettersi in mostra convincendo qualche big (il Manchester United a esempio) a puntare su di lui. Ne sarebbe felice anche il club nerazzurro, che, senza rinnovo, potrebbe ottenere un incasso maggiore dalla sua cessione. L’idea, infatti, è quella di ricavare almeno tra i 25-30 milioni di euro. In ogni caso, l’Inter farà un nuovo tentativo per convincere Dumfries a prolungare il suo contratto. Ma oltre i 4 milioni a stagione (ora ne guadagna 2,5) non andrà".