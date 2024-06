È questa la settimana di Josep Martinez all'Inter. Dopo giorni di trattative, il club nerazzurro adesso è pronto ad affondare il colpo e portare a Milano il portiere spagnolo per una valutazione complessiva attorno ai 15 milioni, compresi un paio sotto forma di bonus. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'Inter ha già sistemato tutto con l’entourage dello spagnolo, che non vede l'ora di fare le valigie. L’ultimo aspetto da sistemare è la scelta della contropartita tecnica da inserire nell'affare, con la conseguente quotazione.