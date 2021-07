Dumfries, è ancora tutto aperto: l’Inter ci crede e attende, si muove Raiola

Il difensore olandese ha espresso la volontà di lasciare il PSV Eindhoven: per i neraazzurri è la prima scelta per la fascia destra

Fabio Alampi

L'Inter non intende alzare bandiera bianca per Denzel Dumfries: l'esterno olandese del PSV Eindhoven viene considerato l'elemento ideale per sostituire Hakimi, e il giocatore ha già espresso la sua volontà di cambiare aria dopo un Europeo da protagonista. Nei prossimi giorni, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero registrarsi delle importanti novità: "Da domani in poi (forse) qualche speranza in più l'Inter l'avrà. O quanto meno potrà capire se esistono i margini per continuare a sperare nell'arrivo di Denzel Dumfries, l'esterno destro del Psv che Inzaghi e i dirigenti reputano perfetto per completare il 3-5-2 che il tecnico di Piacenza ha in mente. Domani l'olandese si aggregherà alla formazione di Eindhoven e inizierà a preparare la nuova stagione".

Volontà chiara

"Ai dirigenti ha già fatto sapere che, dopo l'ottimo Europeo disputato, intende cambiare squadra e loro hanno aperto alla sua cessione, ma solo a determinate condizioni ovvero con una operazione che porti tra i 15 e i 20 milioni almeno in cassa. Una cifra che l'Inter non ha e che potrebbe raggiungere solo con un diritto di riscatto. Parole quest'ultime che al Psv non vogliono neppure sentir pronunciare. Serve... una "spinta" anche da Dumfries".

Il fattore Raiola

"In teoria... "non c'è partita" o trattativa, se preferite. Eppure in viale della Liberazione nessuno ha alzato bandiera bianca e i contatti con Mino Raiola ci sono: è lui che tiene monitorata la situazione e che ha interesse a far decollare la trattativa. Perché ha capito che questa è l'estate giusta per far muovere il suo assistito, ottimo all'Europeo, ma decisamente meno... Superman nel resto della stagione. Raiola darà una mano all'Inter? La formula nerazzurra complica tutto, ma la volontà di Dumfries è quella di cambiare aria (la Serie A lo intriga grazie ai racconti... di De Vrij), anche se il Psv riuscirà a qualificarsi per la Champions".