Dumfries: “Penso solo all’Inter. Vogliamo lo scudetto, averlo perso brucia”

Intervenuto ai microfoni del De Telegraaf, Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha commentato così le voci di mercato che lo riguardano: "L'interesse mi lusinga, ovviamente. Ma il mio obiettivo è l'Inter. Vogliamo vincere lo scudetto perché l'abbiamo perso la scorsa stagione. La sensazione di averlo perso brucia molto. L'Olanda? Mettiamo pressione sulla palla, mentre gli italiani possono difendere molto bene dalla loro posizione. Anche rimanere molto calmi nella situazione in cui l'avversario ha la palla è un'arte. Ma vogliamo difendere in anticipo. No, la Nazionale non è un grande cambiamento per me. Girerò l'interruttore non appena salgo sull'aereo".