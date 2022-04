Bayern Monaco e Tottenham piombano su Dumfries: la posizione dell’Inter

L'ala olandese brilla con i nerazzurri e attira l'attenzione di alcune big d'Europa, che lo seguono in vista dell'estate

La volontà dell'Inter è quella di trattenere Dumfries ma in casa nerazzurra non ci sono incedibile: nel caso in cui dovesse pervenire dalle parti di viale della Liberazione un'offerta da 35-40 milioni di euro, sicuramente verrebbe presa in considerazione e probabilmente accettata. Prelevato per 12 milioni l'estate scorsa, l'olandese potrebbe essere venduto al triplo, garantendo una lauta plusvalenza, come accaduto con il suo predecessore Hakimi l'anno scorso.