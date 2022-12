Dumfries, Ten Hag spinge: “E lo United può offrire questo scambio all’Inter”

La straordinaria prestazione di Denzel Dumfries contro gli Stati Uniti ha riacceso le sirene di mercato: la Premier spinge per averlo e l'Inter fa i suoi conti. L'intenzione iniziale del club era quello di trattenerlo, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, un'offerta monstre può cambiare tutto: "La situazione economica non brillante, per usare un eufemismo, costringe la società a fare i conti. Entro il 30 giugno 2023 deve fare un utile molto forte. Pensava di riuscirci con Milan Skriniar ma le cose non sono andate per il verso giusto ma il difensore, che deve rinnovare, è ancora un possibile uscente. Ecco allora che il Mondiale di Dumfries giunge a pennello. L’olandese volante potrebbe essere lo strumento di una grande plusvalenza.

Il Mondiale è un acceleratore di quotazione, se giocato da campione. Acquistato dal Psv per 12,5 più bonus, ora Dumfries vale più o meno 60 milioni, quelli che l’Inter pensava di incassare dalla cessione dello slovacco. Denzel è un pallino del Chelsea, che non ha problemi di liquidità e potrebbe definitivamente convincersi che lui sia l’uomo giusto per la sua fascia destra. Ma deve stare attento anche al Manchester United, che ha un allenatore olandese, Erik ten Hag, e che ha Diogo Dalot in scadenza. Anche l’ex Milan sta giocando bene qui in Qatar col Portogallo e potrebbe anche rientrare come pedina di scambio se rinnovasse con lo United. Così l’Inter soffrirebbe meno la perdita di Dumfries, dopo quella di Hakimi, tra i migliori esterni destri in circolazione", si legge.