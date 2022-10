Barça-Inter, variabile Dumfries: “E per Inzaghi c’è un fattore che può fare la differenza”

"Molto dipenderà dal tipo di gara che Inzaghi vorrà impostare. Ovvio che ricalcherà quella di San Siro. Ma un altro elemento capace di dare profondità e quindi utile per le ripartenze potrebbe servire. A patto che si dedichi innanzitutto alla fase di non possesso. L’orientamento dell’allenatore è quello di puntare sull’olandese, ma la decisione non è definitiva. Ed è plausibile che dipenda dalla scelta di schierare le solite due punte, o di avanzare Mkhitaryan alle spalle di Lautaro, lasciando Dzeko in panchina. A conferma di questa discriminante, ieri, nelle prove tattiche, là davanti c’erano sia l’argentino sia il bosniaco - unici attaccanti a disposizione - mentre sulle fasce hanno agito Darmian a destra e Gosens a sinistra. Meglio ribadirlo, non c’è ancora nulla di stabilito, si tratta di prove. Che proseguiranno anche oggi, nella rifinitura. La preferenza del tedesco, in questo momento, sarebbe una sorpresa", commenta il CorSport.

Per Inzaghi, poi, sarà importante anche il fattore panchina. In caso di necessità, il tecnico piacentino avrà a disposizione più di un giocatore da cui pescare per recuperare il risultato. "Non a caso, è uno dei motivi per cui la bilancia può pendere dalla parte di uno schieramento con un’unica punta, così da giocarsi la seconda per dare più peso all’attacco o per fa r rifiatare quella che ha cominciato la gara. Date le sue caratteristiche, volendo, il discorso avrebbe un senso pure per Dumfries. D’altra parte, però, spaventare, o tenere sulla propria guardia il Barça, sin dalle prime battute, risultare un’opzione vincente. Ragion per cui l'olandese, al momento, "vede" una maglia da titolare", chiosa il quotidiano.