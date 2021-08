Dumfries vuole l’Inter: offerta ufficiale al PSV, attesa la risposta a breve

L'Inter preme per regalare a Simone Inzaghi l'erede di Achraf Hakimi: proposta ufficiale al PSV per Dumfries

Il PSV, che chiede 20 milioni di euro per liberare il suo capitano, darà una risposta entro Ferragosto, ma in casa Inter c'è grande fiducia. Lo stesso Dumfries spinge per arrivare al più presto in Italia e mettersi subito a disposizione di Inzaghi.