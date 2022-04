Dybala, opzione United ma aspetta l’Inter: “Filo diretto con Marotta per l’offerta”

Paulo Dybala aspetta la proposta dell’Inter. Si avvicina il momento dell’addio alla Juventus, ecco le ultime sul futuro dell'argentino

Paulo Dybala aspetta la proposta dell’Inter. Si avvicina il momento dell’addio alla Juventus e il numero 10 argentino si guarda attorno per il nuovo contratto. Testa al campo e al finale di stagione, poi arriverà la decisione sul futuro. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che entra nei dettagli della situazione. “La strada che lo porterebbe all’Inter e a Milano è quella più raccontata e frequentata. Ma non l’unica”, si legge.

"La scelta di Erik ten Hag come prossimo allenatore riporta il Manchester United nel panorama “dybaliano”: il tecnico olandese è da tempo un grande estimatore della Joya, il cui nome sarebbe stato inserito nei primi piani per il futuro della nuova guida tecnica dei Red Devils. Ci sarebbe stato un primo contatto con gli intermediari, lo United avrebbe riaperto il dossier Dybala chiuso con qualche malumore nell’estate del 2019, quando fu proprio l’argentino a rifiutare il trasferimento, all’interno di uno scambio con Lukaku finalizzato dai club. Acqua passata, situazioni diverse, allora contò la volontà di legarsi alla Juventus, possibilità che oggi non esiste, per scelta societaria. A Manchester c’è Cristiano Ronaldo, che con il suo arrivo a Torino rese più tortuosa la traiettoria di Paulo. Ma anche il futuro del portoghese è tutto da scrivere.