Gds – Dybala vuole l’Inter ma aspetta solo un’altra settimana. Poi aprirà a Napoli e Roma

"Paulo Dybala considera ancora l’Inter la priorità, la squadra preferita per rilanciare carriera e ambizioni. Non può aspettare ancora a lungo il club desiderato: il complesso mondo che si muove alle spalle dell’argentino ora mette fretta ai nerazzurri perché un passo, reale, autentico e definitivo verso la Joya venga fatto. Qualcosa che modifichi lo stallo che da troppo tempo esiste, anche se un piccolo movimento che ha rotto la noia c’è stato: un contatto tra Inter e l’entourage del giocatore dopo oltre 10 giorni. Il messaggio recapitato in viale della Liberazione ha avuto toni diversi dalle altre volte: Paulo, voglioso di Inter ma deluso per essere stato sedotto e quasi abbandonato, ha fretta di scegliere (e di essere scelto). Non è un aut aut - non servirebbe in questa partita a scacchi –, ma un caloroso invito alla controparte. “Fate in fretta se ancora volete...”, sarebbe la sintesi. Un’immaginaria dead line è fissata in pochi giorni, entro la prossima settimana, da quel momento in poi le sirene romane e napoletane, finora ascoltate distrattamente, avrebbero altro fascino", riporta Gazzetta.it.