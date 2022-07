Sky – Dybala, Marotta conferma: Inter lontana. Argentino in contatto con lo United

"Una conferma di quanto raccontiamo da giorni. Da quando è arrivato Lukaku l'Inter ha mollato Dybala. Si vedrà poi se si riaprirà di nuovo la trattativa". Così Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato della trattativa per l'argentino e delle parole di Marotta pronunciate oggi in conferenza stampa sul giocatore: "È un'opportunita, era un'opportunità ma in attacco siamo a posto", la frase chiave del dirigente. Non c'è nessun impegno della società nerazzurra nei confronti del giocatore che in questo momento è libero di accettare altre eventuali proposte.