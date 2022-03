Sky – Dybala, zero pressing Inter: nessuna offerta formalizzata. L’agente si registra in Liga

L'argentino è stato l'argomento del giorno: da quando si è saputo che la Juve non avrebbe rinnovato in tanti hanno pensato al club nerazzurro

"Da quando si è saputo che la Juventus non avrebbe rinnovato il contratto non c'è stato un pressing asfissiante dell'Inter o un martellamento nei confronti dell'agente del calciatore. L'Inter per il momento è ferma sulla questione Dybala, non ci sono oggi i tempi per formalizzare un'offerta che eventualmente bloccherebbe il calciatore. Se ne riparlerebbe più avanti se l'argentino non chiuderà con un altro club. Un altro retroscena importante, rivelato dal giornalista di Skysport, è che Antun - agente del giocatore - sta registrando la sua licenza anche in Spagna. Quando pensi di poter chiudere un'operazione in quel Paese ti registri tra i procuratori della Liga. Il campionato spagnolo potrebbe diventare un'ipotesi concreta. Il Barcellona è sempre stato un pallino dell'attaccante, lì vive il fratello. Il Barça ci penserebbe a costo zero".