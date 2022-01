Dybala: “Non devo dimostrare nulla a nessuno. Rinnovo? La Juve ha deciso che…”

Le parole dell'attaccante argentino a proposito dell'esultanza provocatoria dopo il gol che ha sbloccato Juventus-Udinese

Paulo Dybala, autore del gol che ha sbloccato Juventus-Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN tornando anche sull'esultanza polemica. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto una bellissima partita a livello di carattere e gioco. Dobbiamo avere continuità, più controllo delle partite in casa quando andiamo in vantaggio. Stiamo facendo bene, veniamo da risultati utili e dobbiamo avere continuità. Non siamo dove vogliamo, ma possiamo arrivarci. L'esultanza con lo sguardo in tribuna? Non trovavo un mio amico lì. Con la questione del Covid non abbiamo il box, per cui lo cercavo, ma non l'ho trovato. Non ho nulla da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio, marzo, non lo so. Io sono a disposizione del mister, faccio ciò che mi chiede".